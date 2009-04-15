T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hamas, İngiliz parlamenter heyetiyle görüştü

15 Nisan 2009 18:17

Hamas'ın Suriye'de yaşayan Siyasi Büro Şefi Halid Meşal, İngiliz parlamenter heyetiyle görüştü.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre Meşal, dün akşam yapılan görüşmede, uluslararası toplumu, "ahlaki ve insani yükümlülüklerine yerine getirmediği ve Gazze'ye yardımı siyasi koşullara bağladığı" gerekçesiyle eleştirdi.

Avrupa Birliğinin terörist örgütler listesinde yer alan hareketin lideri Meşal, yabancı müdahalenin Hamas ile rakibi El Fetih arasında ulusal uzlaşmayı da zora soktuğunu belirtti.

Roger Godsiff başkanlığındaki İngiliz parlamenter heyeti de Filistin halkının güvenini kazanmış Hamas ile diyalog olmadan bölgede barış sağlamanın olanaksız olduğu görüşünü dile getirdi.

Açıklamada, Meşal'in Mart ayında iki kez, aralarında İngiliz, İrlandalı, Yunan ve İtalyanların bulunduğu Avrupalı milletvekilleriyle bir araya geldiği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24