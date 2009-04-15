Hamas, İngiliz parlamenter heyetiyle görüştü

Hamas'ın Suriye'de yaşayan Siyasi Büro Şefi Halid Meşal, İngiliz parlamenter heyetiyle görüştü.



Hamas'tan yapılan açıklamaya göre Meşal, dün akşam yapılan görüşmede, uluslararası toplumu, "ahlaki ve insani yükümlülüklerine yerine getirmediği ve Gazze'ye yardımı siyasi koşullara bağladığı" gerekçesiyle eleştirdi.



Avrupa Birliğinin terörist örgütler listesinde yer alan hareketin lideri Meşal, yabancı müdahalenin Hamas ile rakibi El Fetih arasında ulusal uzlaşmayı da zora soktuğunu belirtti.



Roger Godsiff başkanlığındaki İngiliz parlamenter heyeti de Filistin halkının güvenini kazanmış Hamas ile diyalog olmadan bölgede barış sağlamanın olanaksız olduğu görüşünü dile getirdi.



Açıklamada, Meşal'in Mart ayında iki kez, aralarında İngiliz, İrlandalı, Yunan ve İtalyanların bulunduğu Avrupalı milletvekilleriyle bir araya geldiği kaydedildi.

