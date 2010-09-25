-HAMAS İLE EL FETİH'TEN UZLAŞMA SİNYALİ ŞAM(A.A.) - 25.09.2010 - Suriye'nin başkenti Şam'da biraraya gelen Hamas ve El Fetih yetkilileri uzlaşı sinyali verdi. Hamas ve El Fetih arasında uzlaşının sağlanması için Mısır tarafından hazırlanan uzlaşı planının bazı noktaları üzerinde anlaşma sağlandığı duyuruldu. Azzam El Ahmed başkanlığındaki El Fetih heyeti, Hamas'ın siyasi büro şefi başkanı Halid Meşal başkanlığındaki Hamas heyeti ile yaklaşık 4 saat süren görüşme yaptı. Görüşmenin tamamlanmasının ardından basına kısa bir açıklama yapan Hamas siyasi büro başkan yardımcısı Musa Ebu Marzuk, ''Hamas ve El Fetih yetkililerinin Mısır tarafından hazırlanan Filistin ulusal uzlaşı belgesinin sorunlu noktalarını değerlendirdiklerini'' söyledi. Ebu Marzuk, ''aynı belgenin uzlaşı sağlanamayan noktalarının ele alınması için ileride bütün Filistinli grupların katılacağı bir toplantı daha düzenlenmesi'' konusunda mutabık kalındığını kaydetti. Düzenlenmesi kararlaştırılan ikinci toplantıda alınacak kararların Filistinli gruplar arasında birliğin sağlanmasına ilişkin süreçte bağlayıcı olacağını vurgulayan Ebu Marzuk, dün gece yapılan görüşmede hangi noktalarda uzlaşı sağlandığına ilişkin bilgi vermedi. El Fetih Merkez Yürütme Komitesi üyesi Azzam El Ahmed başkanlığındaki El Fetih heyeti, merkezi Şam'da bulunan Arap Parlamentolar Birliği'nin daveti üzerine önceki gün Şam'a gelmişti. Halid Meşal başkanlığındaki Hamas heyeti ile dün akşam saatlerinde biraraya gelen El Fetih heyetinin, Mısır arabuluculuğunda bir süre devam eden ancak dondurulan Filistinliler arasında uzlaşının sağlanmasına ilişkin sürecin yeniden canlandırılması konusunda mutabık oldukları kaydedildi. Hamas ve El Fetih yetkililerinin bu görüşmesinin Mısır'ın arabuluculuğunu devre dışı bırakmadığı, aralarındaki uzlaşmazlık noktalarını en aza indirdikten sonra Mısır'ın arabuluculuğunda görüşmelere devam etmeyi amaçladıkları belirtildi.