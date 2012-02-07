-Hamas, iktidardan çekilmeye hazır GAZZE (A.A) - 07.02.2012 - Hamas'ın, iktidarı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğinde geçici ulusal birlik hükümetine devretmeye hazır olduğu bildirildi. Hamas sözcüsü Fevzi Barhum, Gazze'deki üst düzey Hamas yetkililerinin, genel seçimlerden önce geçici hükümetin liderliğine Abbas'ın getirilmesinin kanunları çiğnemek anlamına geleceği eleştirilerini önemsemediğini belirtti. Barhum, bu konudaki anlaşmanın Hamas kurumları tarafından onaylandığını ve örgütün bunu uygulamaya hazır olduğunu kaydetti. Filistin lideri Mahmud Abbas ve sürgündeki Hamas lideri Halit Meşal arasında, geçici hükümet konusunda dün yapılan anlaşma, uzlaşmaya yönelik kararlı bir adım olarak görülüyor.