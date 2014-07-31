Hamas Hizbullah’tan destek istedi

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Ebu Merzuk, Hizbullah’ı İsrail’e karşı cephe açmaya davet etti. "Umarım birlikte savaşırız, bu çok büyük anlam ifade eder" dedi.

Rusya resmi haber ajansı Ria Novosti’ye açıklamada bulunan Ebu Merzuk, "Umarım Hizbullah da 'bu yapıya' (İsrail) kuzeyden bir cephe açar ve beraber savaşırız. Tartışmasız, bu çok büyük anlam ifade eder" şeklinde konuştu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, geçen Cuma "Dünya Kudüs Günü" sebebiyle yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Filistinliler'in zaferi bizim zaferimiz, hezimetleri bizim hezimetimizdir" demişti.

Nasrallah, Hizbullah'ın her zaman Filistin halkı ve tüm Filistinli direnişçilerin yanında yer alacağını belirterek, "Gazze'de hedef sadece Hamas değil, bütün Filistinli direniş gruplarıdır" ifadesini kullanmıştı.

Nasrallah ayrıca, Gazze'deki katliamla ilgili bazı Arap ülkelerinin ortaya koyduğu tavrı eleştiren Nasrallah, "Eminim ki bazı Arap liderler Netanyahu'yu arayıp 'saldırmaya devam et' diyorlardır" ifadelerini kullanmıştı.

Hizbullah, 2006'daki Lübnan Savaşı'nda İsrail ordusuna karşı savaşmıştı.

İsrail’in 8 Temmuz’dan bu yana Gazze’de başlattığı saldırılarda 1336 Filistinli öldürüldü, 7 bin 400 kişi yaralandı.

Kaynak: Al Jazeera ve AA