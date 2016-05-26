Hamas halkın önünde idam edecek



Gazze Başsavcısı İsmail Cabir, cinayet ve hırsızlıkla suçlanan 13 kişinin idam edileceğini açıkladı. Cabir, "İnfazların halkın gözü önünde gerçekleştirilmesini istedim" dedi.

Batı Şeria hükümetinin tepkisi

Batı Şeria'daki hükümet kararı "yasadışı" ilan etti. Hamas'ın bir siyasi hareket olduğu, yasal düzenlemelerde bulunamayacağı belirtildi. Mevcut uygulamaya göre idam kararları Filistin özerk yönetimi başkanı Mahmud Abbas tarafından onandıktan sonra infaz edilebiliyor.

El Fetih'le görüş ayrılığı derinleşiyor

Hamas 2007 yılında Gazze Şeridi'ni kontrolü altına almıştı. O tarihten bu yana Mahmud Abbas'ın liderliğindeki El Fetih'le zaman zaman barış girişimleri de olsa taraflar arasındaki görüş ayrılığı derinleşiyor. Filistin'de yapılacağı açıklanan seçimler ise vaatte kaldı.

Gazze Şeridi'nde son olarak iki yıl önce idam kararları infaz edilmişti. Asılan Filistinliler İsrail'le işbirliği ile suçlanıyordu.

Lieberman da ölüm cezası istiyor

İsrail'de savunma bakanlığına getirilen aşırı sağcı Avigdor Lieberman da terör suçlarından hüküm giyenlere ölüm cezası verilmesini istiyor. Lieberman, ölüm cezasının yalnızca askeri mahkemelerce verilmesini talep ediyor. Askeri mahkemelerde terör suçuyla ölüm cezası alabilecek zanlıların hemen tamamını Filistinliler meydana getiriyor.

Savaş suçlusu Eichmann idam edildi

İsrail'de yalnızca Nazi savaş suçlularına ölüm cezası veriliyor. Ölüm cezası hükmü şimdiye kadar bir kez infaz edildi. Adolf Eichmann, 1 Haziran 1962'de asılarak idam edildi.

İsrail uçakları Gazze'yi vurdu

Bu arada İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki bazı hedefleri vurdu. İsrail ordusunun açıklamasına göre hava saldırılarıyla Gazze'den atılan roketlere karşılık verildi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait Refah ve en-Nusayrat'taki mevzilerin vurulduğu, hava saldırılarında ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.