T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hamas: ''Halid Meşal aday olmayacak'' GAZZE (A.A)

21 Ocak 2012 12:40

-Hamas: ''Halid Meşal aday olmayacak'' GAZZE (A.A) - 21.01.2012 - Hamas lideri Halid Meşal'in liderlik için yeniden aday olmayacağı bildirildi. Hamas'tan yapılan açıklamada, Meşal'in yeniden aday olmayacağını açıkladığı, örgütün de ondan kararını yeniden değerlendirmesini istediği belirtildi. Açıklamada, yeni liderin Hamas'ın organları tarafından belirlenmesi gerektiği, lider de olsa bu kararın sadece bir tek kişiye bırakılmaması gerektiği kaydedildi. Hamas'ın bu açıklamayı, gazetecilere e-posta yoluyla gönderdiği belirtildi. Liderini Şura Konseyi aracılığıyla seçen Hamas'ın yeni seçimi ne zaman yapacağı hakkında bir açıklama yapılmadı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24