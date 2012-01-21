-Hamas: ''Halid Meşal aday olmayacak'' GAZZE (A.A) - 21.01.2012 - Hamas lideri Halid Meşal'in liderlik için yeniden aday olmayacağı bildirildi. Hamas'tan yapılan açıklamada, Meşal'in yeniden aday olmayacağını açıkladığı, örgütün de ondan kararını yeniden değerlendirmesini istediği belirtildi. Açıklamada, yeni liderin Hamas'ın organları tarafından belirlenmesi gerektiği, lider de olsa bu kararın sadece bir tek kişiye bırakılmaması gerektiği kaydedildi. Hamas'ın bu açıklamayı, gazetecilere e-posta yoluyla gönderdiği belirtildi. Liderini Şura Konseyi aracılığıyla seçen Hamas'ın yeni seçimi ne zaman yapacağı hakkında bir açıklama yapılmadı.