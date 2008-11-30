Hamas hacı adaylarına izin vermiyor

Filistinli Hamas örgütü, hacı adaylarının Gazze Şeridi’nden ayrılmasına izin vermiyor



Filistin’de hacı olmak için Suudi Arabistan’a gitmek isteyen adaylar Gazze’den çıkamıyor. Hamas polisi, Suudi Arabistan’a gitmek isteyenleri engellemek için Gazze’de kontrol noktaları kurdu.



Filistin’de hacı olmak için Suudi Arabistan’a gitmek isteyen adaylar Gazze’den çıkamıyor. Hamas polisi, Suudi Arabistan’a gitmek isteyenleri engellemek için Gazze’de kontrol noktaları kurdu.



Hamas’ın adayların Hac ziyaretlerini rakibi El Fetih’in denetimindeki Filistin yönetimiyle düzenlemesine tepki olarak kontrol noktaları kurduğu bildirildi. Bu arada Mısır, Hamas’ın faaliyetlerinin İslami bir harekete uymadığını bildirerek Hamas’ı eleştirdi.

