Hamas Gazze'de 'ateşkes ilan edecek'

Hamas'ın Gazze'de artan son gerilim sonrası bugün ateşkes ilan edeceği iddia edildi.

BBC'ye konuşan Hamas'tan bir kaynak, Mısır istihbarat servisi yetkilileri aracılığıyla bir ateşkes anlaşması sağlandığını söyledi.

Son günlerde Gazze'den İsrail'e çok sayıda roket atılırken İsrail buna hava saldırılarıyla cevap verdi.

Öte yandan öldürülen Filistinli, gencin cenaze töreni öncesi Doğu Kudüs'te tansiyon hayli yüksek.

17 yaşındaki Muhammed Ebu Hüdayr'ın kaçırılıp öldürülmesini takiben iki gündür yüzleri maskeli Filistinlilerle İsrail polisi arasında çatışmalar yaşanıyor.

Cinayetin nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken olayın üç İsrailli gencin öldürülmesinin intikamı olarak gerçekleştirildiği iddiaları mevcut.

Hüdayr'ın dün kaldırılması beklenen cenazesinin ertelenmesi tansiyonu daha da yükseltti.

'Sahadaki gerginlik azaldı'

BBC'ye konuşan kaynak, grupla Mısırlı yetkililer arasındaki yoğun iletişimin Hamas ve İsrail arasında yeni bir ateşkes anlaşmasına varılmasında başarıya ulaştığını ve ateşkesin birkaç saat içinde açıklanacağını söyledi.

Kudüs'te bulunan BBC muhabiri Kevin Connolly Mısır askeri istihbaratının kriz dönemlerinde sık sık İsrail ve Hamas arasındaki iletişim kanalı sağladığını söylüyor.



BBC'nin Gazze'de bulunan muhabiri Rushi Abualouf, Hamas ve Mısır arasındaki iletişimlerin sahadaki gerginliği azaltmış göründüğünü söylüyor.

Abualouf güney İsrail'e atılan roket sayısının düştüğünü ve İsrail'in yeni bir hava saldırısı gerçekleştirmediğini söylüyor.

İsrail dün, Gazze Şeridi'ndeki birliklerine takviye kuvvet göndermeye başlamıştı.

Yapılan açıklamada, bölgeye giden takviye güçlerin Filistinli militanların havan topu ve roketatarlarla gerçekleştirdiği taciz ateşlerine yanıt olduğu belirtilmişti.

Yaklaşık iki haftadır kayıp olan İsrailli üç genç hafta başında ölü bulunmuştu.

İsrail, olayla ilgili Hamas'ı suçlarken Hamas iddiaları reddetmişti.