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Dünya

Hamas: Erdoğan’ın saygıyla selamlıyoruz

Hamas, Başbakan Erdoğan'ın Davos'taki tepkisini ve paneli terk etmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

30 Ocak 2009 02:00

Hamas, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu kapsamındaki "Gazze: Ortadoğu'da Barış Modeli" oturumundaki tepkisini ve paneli terk etmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, yazılı açıklamasında, "Hamas, Davos'ta canlı yayında çocuklarımıza ve kadınlarımıza yönelik Siyonist savaşın kurbanlarını savunan Türkiye Başbakanı Erdoğan'ın cesur tavrını saygıyla selamlar" ifadesini kullandı.

Sözcü, "Salondan ayrılmasını Siyonistlerce yapılan soykırımın kurbanlarına desteğin bir ifadesi olarak algılıyoruz" dedi.

'Türkiye’nin duruşundan gurur duyuyoruz'

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nebil Maruf, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği tepkinin "çok doğru" olduğunu söyleyerek, "Filistinliler olarak, Erdoğan'a bu duruşundan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"Başbakan Erdoğan'ın Filistin halkını değil, Hamas'ı savunduğuna" ilişkin eleştirilerle ilgili olarak ise Maruf, şöyle konuştu:
"Hamas, Filistin halkının bir parçasıdır. İşgal altındayken kendimizi savunma hakkımız vardır. Erdoğan, Filistin halkını ve bu haklı davayı savunmaktadır. Belli bir grup ya da organizasyona işaret etmemiştir."

Türkiye-Filistin ilişkilerinin her zaman "iyi ve güçlü" olduğunu da belirten Büyükelçi Maruf, "Türkiye'nin duruşundan gurur duyuyoruz. Her Arap ülkesinde yaşayan kişi de dün Erdoğan'ın yaptığından gurur duymuştur" dedi. (AA)

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