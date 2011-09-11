Hamas: Erdoğan gelecekmiş gibi hazırlanıyoruz

T24 - Gazze'deki yönetimin Başbakanı İsmail Haniye, ''Biz hazırlıklarımıza Başbakan Erdoğan Gazze'ye gelecekmiş gibi devam ediyoruz'' dedi.



Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yarın başlayacak Mısır, Tunus ve Libya gezisinin ardından Gazze'ye geçme planı bulunuyor.



Gazze'deki yönetimin Başbakanı İsmail Haniye yaptığı açıklamada, ''Biz hazırlıklarımıza Başbakan Erdoğan Gazze'ye gelecekmiş gibi devam ediyoruz. Bu konu ile ilgili gerekli hazırlıkların yapılması için Bakanlar Kurulu kararıyla yüksek bir komisyon kurulmuştur'' dedi.



Haniye şunları söyledi: "Bu ziyaret, tarihi bir ziyaret olacaktır. Filistin halkı, Türkiye'ye olan sevgisini gösterecektir. Türkiye'nin bölgede ve özellikle Gazze'deki yeni rolüne ilgisini gösterecektir.



(BM'nin Palmer raporu) Şimdiye kadar sızan bilgilere dayalı olarak, rapor çok kötü bir rapordur. Hükümet ve Filistin halkı olarak bu raporu kabul etmediğimizi söylüyoruz.''



Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Haniye, "Biz Suriye'de olsun başka ülkelerde olsun gerçek bir değişimin olmasına destek verdik. Biz akan Suriye kanına üzülüyoruz'' diye konuştu.





