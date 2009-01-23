Hamas da Hizbullah gibi yardım yapacak

Gazze Şeridi'ndeki fiili Hamas yönetimi, İsrail'in 3 hafta süren "Dökme Kurşun" operasyonunda ölenlerle, yaralananların ailelerine, evini kaybeden veya ağır hasara uğrayanlara para yardımında bulunacak.İsrail’in Ağustos 2006’da Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah mevzilerine yaptığı yıkıcı saldırının ardından Hizbullah da zarar gören altyapıyı onarmak için var gücüyle çalışmış ve sivil halka büyük yardımlar yapmıştı. Hizbullah bu icraatıyla gerek Lübnan halkı, gerekse Arap dünyasındaki imajını güçlendirmiştiBir Hamas delegasyonu, İsrail bombardımanından etkilenen Gazze kentinin mahallelerinde inceleme yaptı. Dr. Usama El-Mazini, Dr. Zühdi Ebu Nemeh ve Dr. Subhi El-Yazgi'nin da aralarında bulunduğu Hamas delegasyonu, Tuffah ve Er-Rayyes gibi mahallelerde, ailelerin kayıplarını yerinde inceledi; Gazzelilere kayıplarının tazmin edileceği sözünü verdiler.Heyetin incelemeleri sonrası, Hamas sözcülerinden Tahir El Nunu, 3 haftalık savaşta öldürülen her bir Filistinli için ailelerine bin Euro, yaralılar için de 500'er Euro ödeneceğini bildirdi.Tahir El Nunu'nun verdiği bilgiye göre, evleri tümüyle yıkılan 4 bin ailenin her birine 4 bin Euro ödenecek. Evleri kısmen harap olan aileler ise 2 bin Euro tutarında bir yardım alacak.Tahir El Nunu, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin pazar gününden itibaren ödemeleri başlatacağını da açıklarken, yapılacak ödemelerin toplamının 35-40 milyon dolar dolayında olduğunu belirtti. Ancak El Nunu, ödemelerin neden Euro olarak yapıldığı sorusunu cevaplamadı.İsrail bombardımanlarında 4 bin evin tümüyle yıkıldığı belirtiliyor. Böylece Hamas hükümeti, evlerini kaybeden ailelerin tümünü yardımdan yararlandıracak. Hasarlı evlerin sayısı da 17 bin dolayında veriliyor.