Hamas banka kuruyor

Gazze'de fiili yönetimi elinde bulunduran Hamas örgütü, kendi bankasını açıyor. Sermayesinin 20 milyon dolar olması beklenen Ulusal İslami Banka’nın ilk şubesinin yıl sonuna kadar açılması planlanıyor.



Hamas'ın onay verdiği, Gazze'de açılacak bankanın kuruluş işlemlerini yürüten ve açıldığında da Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapması beklenen Alaa Refati, Filistin'in yerel haber ajanslarından Ma'an'a yaptığı açıklamada, "Ulusal İslami Bank" adlı bankanın, uluslararası mali krizin derinleştiği, uluslararası büyük bankaların krize yenildiği ve İsrail'in nakit transferini engelleyerek Gazze'de para darboğazına yol açtığı bir dönemde, bu tür sorunlara karşı mücadele için kurulduğunu belirtti.



Bankanın merkezi Gazze’de



Refati, bankanın Aralık ayının 28'inde açılmasının planlandığını, merkezinin de Gazze kenti olacağını söylerken, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve yurtdışındaki Filistinliler'in de bankanın hisselerinden alabileceklerini kaydetti.



Alaa Refati, bankanın kuruluşunun önünde bazı engellemeler de bulunduğuna işaret ederek, Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi'nin yeni bankaya izin vermediğini dile getirdi ve Filistin Para İdaresi Başkanı Cihad El Vezir'in, banka ile ilgili sözlerine işaret etti.



Ramallah'taki Filistin Para İdaresi, bankaların kurulma ve faaliyet izinlerini veriyor. El Vezir, idarenin böyle bir bankaya izin veremeyeceğini belirtip, "Eğer böyle bir banka olursa, çalışmasını engellemek için her türlü yasal önlemi alacağız" demişti.



İslami kurallar benimsenecek



Gazze'de yeni bir bankanın gerekli olduğunun altını çizen Refati'yse, Gazze Şeridi'nde faaliyette bulunan bankaların ulusal bankalar olmadığını, bankaların karlarının Gazze'ye değil, başka ülkelere gittiğini ifade etti.



Refati, bankada İslami kuralların benimseneceğine dikkati çekerken, "İsrail şekeli en fazla kullanılan para iken, İsrailli bankalarla çalışmaya da karşı olmadıklarını" kaydetti.

