Hamas atşekes için şart koştu



İsrail Ordusu'nun Gazze operasyonu sürüyor. Dün Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda 21 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistinli kurtarma ekiplerinin verdiği bilgilere göre, Gazze'nin güneyindeki bir evin hedef alındığı saldırıda, aralarında iki çocuğun da bulunduğu 6 kişilik bir ailenin fertleri öldürüldü. İsrail'in operasyonlarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 718'e yükseldiği ve bunların çoğunun da siviller olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda 32 İsrailli asker de çatışmalarda yaşamını yitirdi.

Bölgede ateşkes sağlanması amacıyla diplomatik çabalar sürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Abdullah'la ateşkes konusunu görüşmek üzere bir araya geldi. Bölgede bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de Filistin Özerk Yönetimi Lideri Mahmud Abbas'la bir görüşme yapmış ve ‘geçen 24 saat içerisinde ateşkes konusunda büyük ilerlemeler sağlandığını' söylemişti. Kerry daha sonra İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştü.

‘Abluka kaldırılsın'

Hamas'ın siyasi lideri Halid Meşal ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne yıllardır uyguladığı ablukayı kaldırmadığı sürece ateşkesi kabul etmeyeceklerini açıkladı. Meşal, büyük havayollarının İsrail'in Ben Gruion Havaalanı'na uçuşlarını durdurmasını da ‘büyük bir zafer' olarak nitelendirdi. Filistinli militan grupların füze saldırıları nedeniyle aralarında Lufthansa ve Air Berlin gibi büyük havayolu şirketlerinin de bulunduğu çok sayıda şirket, Tel Aviv uçuşlarına ara verdiklerini açıklamışlardı. İsrail'in verdiği bilgilere göre, 209 uçuştan 80'i iptal edildi. Gelişmelerin, İsrail ekonomisine büyük zarar verdiği belirtiliyor.