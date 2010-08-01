-HAMAS ARAP BİRLİĞİ'Nİ SORUMLU TUTTU TEL AVİV (A.A) - 01.08.2010 - Gazze Şeridi'nde fiili yönetimi elinde bulunduran Hamas hareketi, İsrail'in askeri saldırılarındaki son tırmanıştan Arap Birliği'nin sorumlu olduğu iddiasında bulundu. Hamas hareketi sözcülerinden Fevzi Barhum, Arap Birliği İzleme Komitesi'nin İsrail-Filistin doğrudan barış görüşmelerinin başlatılmasına destek veren kararının, İsrail'in ihlallerinin üzerini örtmesini sağlayan bir ''günah'' olduğunu söyledi. Barhum, ''Gazze'deki insanımız, Arap Birliği İzleme Komitesi'nin Filistin halkına karşı büyük yanlışının ve siyasi günahının bedelini ödüyor'' derken, Komite'nin bu kararıyla İsrail'e Gazze halkına saldırı, yerleşim faaliyetlerinin devamı gibi konularda ihtiyacı olan bahane ve örtüyü verdiğini öne sürdü. Hamas sözcüsü, Arap Birliği'nin yanı sıra Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı da ABD ve İsrail'in baskılarına boyun eğmekle suçladı; İsrail'le doğrudan görüşmelerin başlatılması kararının Filistinlilerin çıkarlarını ve vazgeçilmez haklarını tehlikeye atacağını öne sürdü. Barhum, Arap ülkelerini Abbas'a verdikleri doğrudan görüşmelere katılma yetkisini geri almaları çağrısında da bulundu.