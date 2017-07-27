Hamas, AB’nin terör listesinde kalıyor

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), PKK ve DHKP-C gibi örgütlerin de yer aldığı AB terör örgütleri listesindeki Filistin’in Hamas örgütünün bu listede kalmayı sürdürmesi gerektiği yönünde karar aldı.

ABAD’ın kararı, 2014 sonunda bir alt mahkeme tarafından alınan ve Hamas’ın listeye dahil edilmesinde prosedür yanlışlıkları olduğu, bu nedenle de listeden düşürülmesi gerektiği yönündeki kararın bozulması anlamına geliyor.

Tamil kararı

AB, Hamas’ı listeden çıkarmamış ve temyize gitmişti. Son dönemde eski politikalarını yumuşatma sinyalleri veren Hamas, 2001’den bu yana AB tarafından oluşturulan ‘kara liste’ içinde yer alıyor. ABD ve İsrail, Hamas’ın AB listesinde tutulması için yoğun çaba harcayan ülkeler arasında yer alıyordu. ABAD, alt mahkemenin hukuki hata yapmış olabileceğini belirterek kararı gözden geçirmesini talep etti. ABAD, Sri Lanka’da faaliyet gösteren Tamil Kaplanları’nın listeden düşürülmesine yönelik kararı ise onayladı. Tamil Kaplanları, 2006’dan bu yana listedeydi.