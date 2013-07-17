Hamas, AB'nin İsrail hakkında aldığı kararından memnun

Avrupa Birliği'nin (AB), İsrail 'in 1967 sınırlarında yapacağı değişikliklere tepki olarak Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gayrimeşru yerleşim birimlerine yardım, fon ve bursları kesme kararı alması, Hamas tarafından memnuniyetle karşılandı.

radikal.com.tr'nin haberine göre Hamas, yaptığı yazılı açıklamada AB'nin aldığı kararı "İsrail'in yerleşim politikası ve Filistin topraklarında devam ettiği hak ihlallerini engellemeye yönelik atılan doğru bir adım" olarak nitelendirerek, kararı memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Açıklamada söz konusu kararın aktif hale getirilmesini talep eden Hamas, "Yardım, fon ve bursları kesme kararının hızlı şekilde uygulamaya konulmasını, ayrıca Filistin'deki toprak hırsızlığının önüne geçilmesi için daha fazlar tedbir alınmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

AB resmi gazetesinde cuma günü yayımlanması beklenen yönetmelikle, 2014 yılından itibaren Filistin toprakları Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gayrimeşru İsrail yerleşim yerlerine yapılan AB yardımları, fonları ve burslarının kesilmesi amaçlanıyor.

Yönetmelik doğrultusunda İsrail, AB'nin 2014-2020 dönemini kapsayan yeni bütçesinden hibeler ve ortak projeler çerçevesinde faydalanabilmek için Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri'nin İsrail toprağı olmadığını kabullenmek zorunda kalacak.

AB'nin kararına tepki gösteren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Sınırlarımıza dışarıdan yapılacak dayatmayı kabul etmeyeceğiz" açıklamasında bulunmuş, İsrailli bir yetkili de yeni yönetmeliği "deprem" olarak nitelendirmişti.