T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hamas: ABD, tüm Yahudi yerleşim birimlerini Kudüs'e ait şekilde tanıdığını açıklayabilir

Hamas Siyasi Büro Başkanı: ABD yönetimi, İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıyabilir

24 Aralık 2017 00:44

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, ABD'nin Kudüs  konusunda yeni girişimlerde bulunabileceğine dair ellerinde bilgiler bulunduğunu söyledi.

Haniye, Hamas'ın Gazze'de düzenlediği 11. Bilimsel Kudüs Konferansında yaptığı konuşmada, "ABD yönetiminin, (İsrail'i) Yahudi devleti olarak tanıyabileceği, tüm Yahudi yerleşim birimlerinin Kudüs'e ait olduğunu ve Filistinli mültecilerin dönüş hakkı olmadığını açıklayabileceği yönünde ilgili kesimlerden elimize ulaşan bazı bilgiler var" dedi. Haniye, söz konusu "ilgili kesimler" hakkında ise herhangi bir bilgi vermedi.

Filistin'in iç meselelerinin düzeltilmesi ve barış sürecinin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Haniye, “Filistin direnişi üzerindeki ellerin çekilmesi gerektiğini”söyledi.

Haniye, Filistin yönetiminden de "İsrail ile güvenlik koordinasyonu meselesi ve Oslo Anlaşması konusunda net bir tutum sergilemesini" talep etti.

İsrail'in Kudüs'teki her türlü uygulamasının boş ve geçersiz olduğunu vurgulayan Haniye, "Kudüs, Filistin devletinin siyasi, Müslümanların dini ve özgür dünyanın insani başkentidir" ifadesini kullandı.

ETİKETLER

kudüshamasabdisrailfilistin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24