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Dünya

Hamas 72 saatlik ateşkesi yalanladı

Hamas, İsrail ile Filistinli direnişçi gruplar arasında 72 saatlik geçici ateşkese varıldığına yönelik haberleri yalanladı

10 Ağustos 2014 19:14

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, İsrail ile Filistinli direnişçi gruplar arasında 72 saatlik geçici ateşkese varıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ebu Merzuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ile Filistinli direnişçi gruplar arasında 72 saatlik geçici ateşkese varıldığı yönünde medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ebu Merzuk, Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes görüşmelerini yürüten heyette yer alıyordu.

İsrail, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye, 7 Temmuz'da havadan ve denizden saldırılar başlatmış, 17 Temmuz'da da karadan saldırıya geçmişti. Yaklaşık bir ay süren saldırılardan sonra, 5 Ağustos Salı günü 08.00'de, İsrail ordusu kara birliklerini Gazze'den çektiğini açıklamış, 72 saatlik ateşkes 8 Ağustos Cuma günü saat 08.00'de sona ermişti.  

 

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