Hamas, 6 aylık ateşkese bugün noktayı koydu

Ortadoğu'da barış arayışları sürerken, Hamas, İsrail ile altı ay önce ilan edilen ateşkese bugünden itibaren son verildiğini duyurdu. Hamas sözlerin tutulmadığını, İsrail ise ateşkesin tek taraflı olamayacağını söylüyor.



Ortadoğu'da barış arayışları sürüyor. Bu çerçevede, görevindeki son günleri yaşayan ABD Başkanı George Bush, bugün Beyaz Saray’da Filistinli lider Mahmud Abbas ile biraraya gelecek. Liderlerin gündeminde Ortadoğu’da barışın sağlanması için gösterilen çabalar yer alıyor.



Ancak Filistinliler ile İsrail arasında ilan edilen ateşkesin sona ermesi, barış çabalarına gölge düşürüyor. Hamas, İsrail ile bugün sona eren 6 aylık ateşkesi yenilemeyeceğini duyurdu. Mısır’ın arabuluculuğu ile 19 Haziran’da ilan edilen ateşkese son verilmesi yönünde Filistinli gruplar arasında da anlaşmaya varıldı.



Mısır'ın arabuluculuğu



19 Haziran’a kadar İsrail ordusu ile Filistinli militanlar arasında karşılıklı saldırılar yaşanıyordu. Bundan altı ay önce Mısırlı diplomatlar imkansızı başararak, İsrail ile Filistinli militan gruplar arasında ateşkes ilan edilmesini sağladılar.



Ancak bu ateşkes yaklaşık dört ay sürdü. İsrail, Kasım ayının başında Filistinli militanları hedef alan saldırılarına yeniden başladı. O tarihten bu yana da, şiddet yeniden

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: ABD Başkanı George Bush, Beyaz Saray'da Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüşecekgünlük hayatın bir parçası haline geldi.



Ateşekese son



Gazze'deki Hamas hükümetinin sözcüsü Fevzi Barhum, ateşkesin Cuma gününden itibaren resmi olarak sona ereceğini açıklayarak, "Ateşkes bu ayın 19’unda sona erdi, bundan sonra yeniden ateşkes sağlanması imkanı kalmadı. Bu ateşkese zarar verenler siyonist saldırganlar. Sınırlar hala kapalı. Mısır, Refah’daki sınır kapısını hala açmadı ve İsraillilerin bizim halkımıza yönelik Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki saldırgan tutumu hala devam ediyor. Direnişe katılan Filistinli tarafların, artık bu ateşe uymaya niyetleri yok" dedi.



Bu arada, Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinliler, ateşkesten umduklarını bulamadılar. Çünkü İsrail silahların susmasının yanısıra, sınırların açılacağına dair söz vermişti, fakat bölgede benzin, inşaat malzemeleri veya temel besinlerden un gibi maddelerin bulunmasında hala zorluklar yaşanıyor.



İsrail ateşkesten yana



İsrail hükümeti ise ateşkese devam etmek istediğini duyurdu. Hükümet Sözcüsü Mark Regev, 19 Aralık’ta ateşkesin sona erececeğine dair bir anlaşma olmadığını belirtti.



Regev, İsrail'in tutumunu "Biz ateşkese uymayı istiyorduk; Mısır’da varılan anlaşmanın yardımıyla... Ancak bu tek taraflı olmamalı. Gazze’den İsrail’e yönelik düşmanca saldırıların tümüne son verilmeli, ancak bu şekilde ateşkes sağlanabilir" sözleriyle açıkladı.





