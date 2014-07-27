Hamas, 24 saatlik ateşkesi kabul etti

İsrail'in ilan ettiği ateşkesi bozarak Gazze'yi yeniden vurmaya başlamasının ardından Hamas, Birleşmiş Milletler'in sunduğu 24 saatlik ateşkes önerisini kabul ettiğini açıkladı.

İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını Gazze'den roket atılmaya devam edilmesi gerekçesiyle bozmuş ve Gazze'nin birçok noktasını aynı anda bombalamaya başlamıştı. Saldırının başlamasının ardından Hamas Birleşmiş Milletler'in 24 saatlik ateşkes önerisini kabul ettiğini açıkladı.

Al Jazeera Türkçe’de yer alan habere göre, Hamas kabul edilen ateşkesin bugün 14.00 itibariyle başlayacağını duyurdu.

Ateşkes öncesi gazetecilere saldırı

Tek taraflı ilan ettiği ateşkesi bozarak Gazze'yi yeniden bombalamaya başlayan İsrail ordusu Gazze’de gazetecilerin bulunduğu binadaki Aksa televizyonunun bürosu roketle vurdu.

İsrail ordusuna bağlı keşif uçakları, Gazze kent merkezinde bulunan Burç El Şuruk adlı binayı hedef aldı.

Keşif uçakları tarafından fırlatılan füze gazetecilerin ofislerinin olduğu söz konusu binada Gazze'den yayın yapan Aksa Televizyonu bürosuna isabet etti.

Saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İsrail ateşkesi bozmuştu

İsrail güvenlik kabinesi, Birleşmiş Milletler'in talebi üzerine, geçici ateşkesi pazar gecesi 00.00'a kadar uzatma kararı almıştı. Ancak İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze yakınlarındaki bir askerinin havan topu ile öldürüldüğünü açıkladı. Bu açıklamadan kısa süre sonra da, İsrail'deki füze savunma sisteminin sirenleri çaldı.

Al Jazeera muhabirleri de, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail'in birkaç bölgesinde roket atıldığını duyurdu. Bu haberlerin ardından İsrail ordusu, Hamas'ın roket saldırılarını gerekçe göstererek saldırılara yeniden başladı.

Paris'ten henüz sonuç çıkmadı

Paris'te bir araya gelen Türkiye, Katar, ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanları Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması için yoğun görüşmeleri sürdürse de henüz beklenen sonuç çıkmadı.

Paris’te Gazze’de kalıcı ateşkes anlaşmasına varılması için yoğun çabaları sürdüren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, yaptığı basın açıklamasında, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes olana kadar çaba sarf edeceklerini belirterek, bundan asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Gazze'deki insani durumun giderek kötüleştiğini dile getiren Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan Bayramı yaklaşırken şiddetini arttıran saldırılara karşın bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması için Türkiye olarak çabalarımızı daha da arttıracağız. Zaten başından beri bunun için çabalıyorduk. Hatta son birkaç gündür, Sayın Kerry ile konuya ilişkin birçok kez görüş alışverişinde bulunduk, telefonla konuştuk. Bugün hala devam ediyoruz. Aslında ateşkese çok yaklaşmıştık ancak İsrail tarafı son anda reddetti. Hala çok çalışıyoruz. Kalıcı ateşkes sağlanana kadar konunun takipçisiyiz. Türkiye olarak bu iş sonuçlanana kadar uğraşacağız. Tüm müttefiklerimize, tüm taraflara şunu söyleyebilirim ki Türkiye çok çalışıyor. Türkiye, kalıcı ateşkes için çok çalışıyor."