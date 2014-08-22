Hamas '17 İsrail casusu'nu idam etti

Hamas, Gazze’de üst düzey üç komutanının İsrail saldırısında öldürülmesinden bir gün sonra "İsrail adına casusluk yaptıkları" gerekçesiyle 17 kişiyi idam etti

Al Jazeera'nin haberine göre, Gazze’deki güvenlik yetkilileri Hamas hareketine yakın El-Mecdu'l-Emni internet sitesine yaptıkları açıklamada, Filistin direniş gruplarına bağlı emniyet birimlerinin, yürütülen yargı süreci sonucunda, "İsrail’e casusluk yaptığı ispatlanan" 11 kişiyi sabaha karşı idam ettiğini duyurdu. Site, kısa bir süre sonra altı kişinin daha aynı suçlamayla idam edildiğini açıkladı.

Hamas’ın casus olduğunu öne sürdüğü kişileri idam etmesi, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’ndan üst düzey üç komutanın öldürülmesinden bir gün sonra gerçekleşti.

İsrail’in Perşembe günü Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda İzzeddin Kassam Tugayları'nın iki numaralı ismi Raid Attar ve üst düzey komutanlar Muhammed Berhum ile Muhammed Ebu Şemale öldürüldü.

Kassam komutanları Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlenen saldırıda öldürüldü.

Kassam Tugayları'nın iki numaralı komutanı olan Raid Attar, Haziran 2006'da İsrail askeri Gilat Şalit'i kaçıran birliği komuta eden askeri lider olarak biliniyordu.