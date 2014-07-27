Hamas 1 günlük ateşkes ilan etti



Hamas Sözcüsü Sami Ebu Suhri, Gazze'de yaptığı açıklamada farklı Filistinli örgütlerin saldırılarına ara vereceklerini söyledi. Suhri, çeşitli ‘direniş gruplarının' Birleşmiş Milletler'in ricası ve Ramazan Bayramı nedeniyle bugün yerel saat ile saat 13:00'te başlayacak ve 24 saat sürecek bir ateşkesin uygulanması üzerinde uzlaştığını kaydetti. İsrail'den konuyla ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail, daha önce uzlaşmaya varılan ateşkesi Hamas'ın roket atışlarını sürdürmesini gerekçe göstererek sonlandırmıştı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu konuya ilişkin açıklamasında ‘Gazze halkını kalkan olarak kullandığı için' sivil kayıplardan dolayı Hamas'ı sorumlu tutmuştu. İsrail, cumartesi günü yürürlüğe giren 12 saatlik ateşkesi önce dört ardından da 12 saat uzatma kararı almıştı. Ateşkesin pazar akşam saatlerine kadar sürmesi planlanıyordu. Ancak Hamas'ın ateşkese uymaması sonucu yeniden başlayan operasyonda, Filistinli kurtarma ekiplerinin verdiği bilgilere göre, yedi Filistinli daha hayatını kaybetti.