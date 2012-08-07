Hamaney'in bakanı Ankara'da, danışmanı Şam'da

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, danışmanı Said Celili'yi Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la buluşması için Şam'a gönderdi. Celili, Esad görüşmesi sonrası Şam'da basın toplantısı düzenleyecek. İran Dışişleri Bakanı Salihi de Ankara'ya geliyor.



Suriye Başbakanı Riyad Hicab'ın dün Ürdün üzerinden kaçarak Katar'a gitmesi sonrasında İran, Suriye konusunda daha aktif bir politika izlemeye başladı. İran, Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi'yi Ankara'ya günübirlik bir ziyaret için gönderirken, asıl sürpriz İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den geldi. Hamaney, danışmanı Said Celili'yi Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la buluşması için bu ülkenin başkenti Şam'a gönderdi.

İran dini lideri Hamaney'in danışmanı dün Lübnan'da bu ülkenin liderleriyle Suriye konusunda görüşmeler yaptıktan sonra bugün Şam'a geçti. Esad ile Celili'nin bir saat içerisinde görüşmesi bekleniyor. Görüşme sonrası İranlı yetkili Said Celili'nin Şam'da bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.



İran'da Suriye toplantısı



İran Dışişleri Bakanlığı da, Suriye'deki krize çözüm amacıyla perşembe günü uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapmayı amaçlıyor.

İran Dışişleri Bakan yardımcısı Hüseyin Amir Abdullah, perşembe günü yapılacak toplantıya, sadece Suriye konusunda “gerçekçi” bir yaklaşıma sahip ülkelerin davet edileceğini söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

İran'ın diplomatik çabalarına rağmen Suriye'deki şiddet olayları da devam ediyor. Ülkenin ikinci büyük kenti Halep'i muhaliflerden temizlemek isteyen Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Halep'te savaş uçakları ve tanklarla operasyon düzenliyor. Esad, başkent Şam'da büyük ölçüde güvenliği sağladığını iddia ediyor.



'Halep'e savaş uçaklarıyla saldırı'



Suriye'de ordunun yönetim karşıtlarının yoğun olduğu kentlerde savaş uçakları ve helikopterle düzenlediği operasyonlarda çoğunluğu Halep kentinde olmak üzere ölü sayısının 176'ya yükseldiği iddia edildi.

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, yönetime bağlı birliklerin Halep'in birçok semtine savaş uçakları ile helikopter destekli düzenlediği operasyonlarda 58 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını iddia etti. Örgüt, operasyonlarda bazı evlerin yıkıldığını onlarcasının da hasar gördüğünü savundu.