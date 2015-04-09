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Hamaney'den nükleer uzlaşı yorumu: Ayrıntılarla İran'ı arkadan hançerleyebilirler

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran ile Batı ülkeleri arasındaki nükleer uzlaşıyla ilgili ilk kez konuştu

09 Nisan 2015 17:00

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'la P5+1 ülkeleri arasında varılan nükleer uzlaşıyla ilgili ilk kez konuştu. Devlet işlerinde son sözü söyleme yetkisine sahip olan Hamaney, Lozan'daki uzlaşının tam bir anlaşmaya varılacağını garanti etmediğini belirtti. Hamaney, "Son görüşmelerden çıkan sonuca taraftar da karşı da değilim. Yetkililerin söylediğine göre henüz bir karar alınmadı, bağlayıcı bir sonuca da ulaşılmadı. Her şey ayrıntıda gizlidir. Ayrıntılarla İran'ı arkadan hançerleyebilirler. Kutlama yapmak için erken" dedi.

 

'Yaptırımlar aynı gün kalkmalı'

 

İran'ın dini lideri, ülkesinin "nükleer silah peşinde olmadığına" ve yaptırımlar konusuna vurgu yaparak, "Anlaşmanın imzalandığı gün yaptırımlar kalkmalıdır. Yaptırımların aşamalı kalkması kabul edilemez. Hiçbir anlaşmaya varmamak, kötü bir anlaşmadan iyidir" ifadesini kullandı. ABD 'yle ilişkiler hakkında da konuşan Hamaney, "Geçmişteki tecrübelerime dayanarak, ABD'yle müzakereler konusunda hiçbir zaman iyimser olmadım" dedi.

 

İsviçre'nin Lozan kentinde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya 'dan oluşan P5+1 ülkeleri arasında, İran'ın nükleer programı üzerinde yürütülen müzakerelerde 2 Nisan'da uzlaşmaya varılmıştı. Nihai anlaşmaya ise 30 Haziran'da varılması bekleniyor.

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