Hamaney'den İsrail'e sert uyarı: Kafanıza yıldırım gibi düşeriz

İran’ın dini lideri Ali Ayetullah Hamaney, İsrail’i bir kez daha sert bir dille uyardı. Hamaney’in uyarısı, İran’ın yeni bir virüs saldırısına maruz kaldığı ve İsrail’in denizaltılarının nükleer silah taşıyabildiğinin ortaya çıkmasının ardından geldi.

Hamaney, son günlerde yaşanan gelişmeler karşısında sessizliğini bozdu ve “İran’a karşı İsrail’in atacağı herhangi bir yanlış adıma yıldırım gibi missillemede bulunacaklarını” söyledi. Hamaney’in askeri danışmanı ise Ortadoğu’daki İsrail ve ABD üslerinin, füzelerinin menzilinde olduğunu ‘hatırlattı.’

İsrail, yakın dönemde İran’ın nükleer programına yönelik askeri opeasyon söylemlerini arttırdığı gibi, İran, nükleer tesislerini hedef alan Stuxnet’in ardından Flame adı verilen yeni bir virüsün saldırısına maruz kaldığını açıklamıştı.

Hamaney, koltuğuna oturduğu Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin ölümünün 23’üncü yıldönümünde yaptığı konuşmada, “İsrail’in atacağı herhangi bir yanlış adım veya uygun olmayan hamle onların kafasına yıldırım gibi düşer” ifadesini kullandı.

Askeri seçenek hâlâ masada

İran’a karşı uygulanan yaptırımların sonuç vermeyeceğine inanan ve bugüne kadar yaptırımlardan istediği sonucu alamayan İsrail, askeri operasyon seçeneğini ısrarla savunmaya devam ediyor. ABD Savunma Bakanı Leon Panetta ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer silah geliştirmesini engellemek için ellerinden gelecek her türlü imkanı kullanacaklarını yinelemişti.

Hamaney konuşmasında, Batı’yı nükleer programları hakkında yalan söylemekle de suçlayarak, "Amerikalılarla Batılıların yaptıkları aptalca. Kendini sorunlarını gizlemek için nükleer sorunu büyütüyorlar" dedi.

'Vuramayacağımız nokt yok'

Hamaney’in sözlerine ek olarak, dini liderin üst düzey askeri danışmanı Tuğgeneral Yahya Rahim Safavi’de Batı’ya tehdit savurdu. IRNA haber ajansının verdiği bilgiye göre Safavi, “İsrail’in füzelerimizden kaçabileceği tek bir nokta bile yok” dedi.

Safavi, “İran’a düzenlenecek olası bir askeri opereasyon halinde ABD’nin de Ortadoğu’daki üslerinin, füzelerine hedef olabileceği” uyarısında bulundu.

Nükleer denizaltılar

Ortadoğu’daki gerilimi artıran en son gelişme, Almanya’nın Der Spiegel dergisinin haberiyle patlak verdi. Der Spiegel, Almanya’nın Kiel kentindeki Howaldts tersanesinde inşa edilen ve İsrail’e gönderilen üç denizaltının, açıklanmamış olsa da nükleer füzelerle donatılabilecek kapasitede olduğunu öne sürdü.

Derginin haberine göre, Almanya Savunma Bakanlığı’nda geçmişte planlama dairesi başkanlığı yapmış olan Hans Rühne ile eski müsteşar Lothar Rühl, denizaltıların İsrail’e satıldıklarında nükleer silahların ateşkelenmesi için de kullanılabileceklerini kabul ettikleri belirtildi.