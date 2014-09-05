Hamaney'den İran'ın ABD ile işbirliğine onay

İran'ın en üst düzey dini lideri Ayetullah Hamaney'in Irak'ın kuzeyinde IŞİD'e karşı mücadele için ABD ile işbirliği yapılmasını onayladığı bildirildi. IŞİD'e karşı uluslararası alanda tek girişim bu değil. ABD Dışişleri Bakanı da bugünkü NATO zirvesinde yaptığı toplantıda, IŞİD'e karşı mücadele etmek üzere koalisyon kurulması çağrısı yaptı.

BBC Farsça'nın Tahran'daki kaynaklarına dayandırarak verdiği haberine göre Ayetullah Hamaney, İran ordu komutanına ABD, Irak ve Kürt güçleriyle askeri işbirliği yapılması yetkisi verdi.

Söz konusu kaynakların verdiği bilgiye göre Hamaney, Devrim Muhafızları'nın sınır ötesi operasyonlardan sorumlu kolu olan Kudüs güçlerinin komutanı Kasım Süleymani'ye, IŞİD'e karşı savaşan güçlerle işbirliği yapılması için izin verdi. General Süleymani'nin geçtiğimiz aylarda Iraklı Şii milislerle birlikte Bağdat'ın savunması için aktif olarak çalıştığı biliniyor.

Oysa Hamaney, ilk başlarda Irak'a dışarıdan yapılacak bir müdahaleye karşı olduğunu bildirmişti.

Şii İran, radikal Sünni bir oluşum olan IŞİD'i büyük bir tehdit olarak görüyor. Öyle ki bu tehdit, İran'ı ABD ile bile işbirliği yapmaya zorlamış görünüyor. Geçtiğimiz ay da İran destekli Şii milisler ve Kürt güçleri, ABD'nin hava saldırılarıyla birlikte Şii Amerli kentini IŞİD'in elinden geri almayı başarmıştı.