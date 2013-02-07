T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hamaney'den İran ABD nükleer görüşmelerine veto

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ABD'nin ikili nükleer görüşme önerisini reddetti

07 Şubat 2013 18:39

ABD'nin Tahran'ın nükleer programı ile ilgili ikili görüşme önerisine İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den ret geldi.

Ayetullah Hamaney, internet üzerinden yayınlanan konuşmasında, ABD'nin "İran'a silah doğrulturken" görüşme önerisinde bulunduğunu söyledi. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, bu ay yapılacak olan uluslararası görüşmelerden ayrı olarak İran ile ikili görüşme önerisinde bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ile Almanya, nükleer programı konusunda İran ile görüşmeleri yıllardır sürdürse de herhangi bir gelişme sağlanamadı.
ABD Başkan Yardımcısı Biden ise Almanya'daki bir güvenlik konferansı sırasında İran ile doğrudan görüşme önerisini getirmişti.

Biden, "İran yönetimi, dini lideri, ciddi olduğu takdirde" Washington'un ikili görüşmelere hazır olduğunu, ancak bunun "gerçekten ve gündem oluşturularak" yapılabileceğini, aksi takdirde "alıştırma amaçlı" görüşmelerde bulunmayacaklarını söylemişti. Fakat İran'ın dini lideri Hamaney, bu tür görüşmelerle "birşey çözülemeyeceğini" belirtti.

ETİKETLER

iranabdnükleergörüşmehamaney

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24