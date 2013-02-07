Hamaney'den İran ABD nükleer görüşmelerine veto

ABD'nin Tahran'ın nükleer programı ile ilgili ikili görüşme önerisine İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den ret geldi.

Ayetullah Hamaney, internet üzerinden yayınlanan konuşmasında, ABD'nin "İran'a silah doğrulturken" görüşme önerisinde bulunduğunu söyledi. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, bu ay yapılacak olan uluslararası görüşmelerden ayrı olarak İran ile ikili görüşme önerisinde bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ile Almanya, nükleer programı konusunda İran ile görüşmeleri yıllardır sürdürse de herhangi bir gelişme sağlanamadı.

ABD Başkan Yardımcısı Biden ise Almanya'daki bir güvenlik konferansı sırasında İran ile doğrudan görüşme önerisini getirmişti.

Biden, "İran yönetimi, dini lideri, ciddi olduğu takdirde" Washington'un ikili görüşmelere hazır olduğunu, ancak bunun "gerçekten ve gündem oluşturularak" yapılabileceğini, aksi takdirde "alıştırma amaçlı" görüşmelerde bulunmayacaklarını söylemişti. Fakat İran'ın dini lideri Hamaney, bu tür görüşmelerle "birşey çözülemeyeceğini" belirtti.