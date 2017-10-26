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Dünya

Hamaney'den İbadi'ye: ABD'ye asla güvenmeyin

Ekber Karabağ / Tahran, 26 Ekim (DHA)- İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'da temaslarda bulunan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile yaptığı görüşmede, "DAEŞ'i (IŞİD) ABD yarattı

26 Ekim 2017 16:18

Ekber Karabağ / Tahran, 26 Ekim (DHA)- İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran\'da temaslarda bulunan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile yaptığı görüşmede, \"DAEŞ\'i (IŞİD) ABD yarattı. ABD\'ye asla güvenmeyin\" ifadesini kullandı.

Türkiye\'deki temaslarının ardından Tahran\'a geçen İbadi, İran lideri Hamaney tarafından kabul edildi.

İran liderinin ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Hamaney, \" DAEŞ\'i ABD\'nin kendisi yarattı. Teröristler Irak halkı ve devletine yenilince kendirlerini bu önemli gelişmeyle birlikte gösteriyorlar. ABD\'nin hilekârlığına karşı dikkatli olmalı ve asla onlara güvenmemelisiniz\" diye konuştu.

İran\'ın Irak devletinin ülkenin toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik yaptığı eylemleri desteklediğini kaydeden Hamaney, Irak hükümetinin komşu ülkelerle ve bölgeyle olan ilişkilerini geliştirme çabalarını da desteklediklerini söyledi.

İbadi: Irak\'ın toprak bütünlüğünü koruyacağız

Görüşmede, İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) gerçekleştirdiği referandum konusuna değinerek, \" IKBY\'deki kardeşlerimize de söylediğimiz gibi bölünmenin ülkemizi tehdit etmesine asla izin vermeyeceğiz. Irak\'ın toprak bütünlüğü ve birlikteliğini dikkatlice koruyacağız \"  dedi.

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