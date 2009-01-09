Hamaney'den Gazze gönüllülerine yasak

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, gönüllülerin İsrail'e karşı intihar saldırısı yapmak için ülkeyi terk etmesini yasakladı.



Yaklaşık 1 hafta önce İsrail'e karşı savaşırken Gazze'de ölenlerin şehit kabul edileceğini belirten bir fetva veren Ali Hamaney, televizyondan yayınlanan açıklamasında, ''Gazze'ye gitmek isteyen mümin ve kendini adamış gençlere teşekkür ediyorum. Ancak bu alanda ellerimizin bağlı olduğunun dikkate alınması gerekir'' dedi.



Hamaney, açıklamasında, İran'ın Hamas'a başka yollardan yardım etmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağını söyledi. Hamaney, İsrail'in Gazze saldırılarını kınamadıkları için BM ve AB'yi de eleştirdi.



Hamaney'in 28 Aralık tarihli fetvasından sonra radikal öğrenci örgütleri gönüllü intihar saldırısı yapacak kişileri kaydetmek için bir kampanya başlatmışlardı. Öğrenci örgütleri, kampanyaya 70 binden fazla kişinin başvurduğunu ileri sürmüşlerdi.



Ahmedinejad’la siyasal çekişme



Hamaney'in yasak kararının, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın radikal müttefiklerinin İran'ın İsrail'e karşı tutumunu daha da sertleştirmesi çağrılarını yatıştırmayı amaçladığı ileri sürülüyor.



Siyasal gözlemciler, intihar saldırısı için gönüllü kampanyasının bu noktaya gelmesinin, cumhurbaşkanı seçimlerine 5 ay kala, ikinci kez aday olmak isteyen Ahmedinejad ile lider Hamaney arasındaki görüş ayrılıklarını da yüze çıkardığını iddia ediyor.



İranlı siyasal gözlemcilerden Said Leylaz, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın kışkırttığı radikal öğrencilerin kontrolden çıkmakta olduğunu ve Hamaney'in, Ahmedinejad'ın gençleri siyasal olarak manipule etmesini engellemek için müdahale ettiğini ileri sürdü.



‘Cumhurbaşkanı siyasal çıkar peşinde’



Leylaz, ''Ahmedinejad, Gazze'deki çatışmaları iki nedenle, İran'daki siyasal ortamı daha da radikalleştirmek için kullandı. İlk olarak petrol fiyatlarını yükseltmek için gerginliği artırmak ve ikinci olarak, haziran ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden seçilme şansını yükseltmek. Ama Hamaney İran'ın daha da radikalleştirilmesini desteklemiyor'' diye konuştu.



Leylaz, İran'ın intihar saldırısı için gönüllülerin ülkeden çıkmasına izin vermeyeceğinin açık olduğunu, Ahmedinejad'ın yalnızca durumu kendi siyasal çıkarları için kullanmaya çalıştığını kaydetti.



Ahmedinejad'ın basın danışmanı Mehdi Kalhor, geçen pazar günü radikal öğrencilerin bir gösterisinde yaptığı konuşmada, öğrencileri gösteriler dışında önlemler almaya çağırmış ve ''Biz (Hamas'ı) destekleme konusunda öncü bir ulusuz. Neden şimdi Gazze'de olmayalım'' demişti.



Ancak 1 saat sonra Ahmedinejad'ın kardeşi Davud Ahmedinejad'dan öğrencileri yatıştırması istendi. Davud Ahmedinejad, aynı gösteride yaptığı konuşmada, Gazze'ye herhangi bir gönüllü göndermelerinin mümkün olmadığını söyledi.



30 Aralık'ta onlarca radikal öğrenci İsrail'in Gazze saldırısını desteklemekle suçladıkları İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği önünde gösteri yapmışlar ve büyükelçilik bahçesine girmişlerdi.

