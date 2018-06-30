Hamaney'den Arap ülkelerine: Bu güçlü olmak değil aptallık ve zillet

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin bölgedeki politikalarına destek veren Arap ülkelerine tepki gösterdi. Hamaney, “Birisi dünyanın öbür tarafından gelip bir hanedanın iktidarının devamı için bir milletin kanını emiyor. Bu güçlü olmak değil aptallık ve zillettir" dedi.

Askeri İmam Hüseyin Üniversitesi'nde üst düzey askeri komutanların hazır bulunduğu törende konuşan Hamaney, ABD'nin son dönemde İran'a yönelik başlattığı ekonomik baskıyla halkı yönetimden bıktırmaya çalıştığını söyledi. ABD'nin İran'da isyan çıkarmak amacıyla “yüzü kara” ülkeler olarak tanımladığı bazı bölge ülkeleriyle İran karşıtı bir koalisyon oluşturduğunu kaydeden Hamaney, ”ABD, tek başına hedeflerine ulaşabilseydi, gerici ve yüzü kara bölge ülkeleriyle koalisyon oluşturmazdı. Bu da bizim güçlü olduğumuzun bir kanıtı” diye konuştu.

"Düşmana teslim olmanın çiğnenmekten ve kimliksiz olmaktan başka bir sonucu yok"

İsim vermeden bölgedeki Arap ülkelerinde tepki gösteren Hamaney şöyle devam etti:

"Güçlü olmak yabancılara para verip silah almak demek değil. Bunlar o silahların kullanmasını bile bilemiyor. Birisi dünyanın öbür tarafından gelip bir hanedanın iktidarının devamı için bir milletin kanını emiyor. Bu güçlü olmak değil aptallık ve zillettir.”

ABD ile müzakere edilmesini isteyen ülke içindeki bazı kesimlerin talebine sert çıkan Hamaney, "Bu kişiler teslim olmanın maliyetinin direnmekten daha fazla olduğunu bilmiyor. Düşmana teslim olmanın çiğnenmekten ve kimliksiz olmaktan başka bir sonucu olmayacak" dedi.

(DHA)