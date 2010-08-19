Hamaney'den ABD'ye sert çıkış

T24- İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, nükleer program konusunda yaptırım ve askeri tehditler ortadan kalkmadığı sürece İran'ın ABD ile görüşmeyeceğini belirtti.



Hamaney, üst düzey yetkililere hitaben yaptığı ve televizyonda yayımlanan konuşmasında, ''Cumhurbaşkanımız ve diğer yetkililer müzakere edeceğimizi söylüyor. Evet edeceğiz, ama Amerika ile değil. Çünkü Amerika dürüstçe ve normal bir görüşmeci gibi müzakere etmiyor'' dedi.



Konuşmasında ''tehditlerin ve yaptırımların ortadan kaldırılması gerektiğini'' vurgulayan Hamaney, ''Tehdit ve baskıların gölgesindeki görüşmeler diyalog değildir. İran İslam Cumhuriyeti bu tür görüşmeler yapmaz'' dedi.



Öte yandan İran, ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael Mullen'in ''ABD'nin İran'a karşı bir saldırı planı bulunduğu'' yönündeki açıklamalarını BM nezdinde kınadı.



Mullen, ABD'nin İran'a karşı bir saldırı planı bulunduğunu, ancak saldırının pek iyi bir fikir olmadığını düşündüğünü söylemişti.