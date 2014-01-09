Hamaney'den ABD'ye düşman suçlaması

İsviçre'nin Cenevre kentinde yeniden başlayacak nükleer görüşmeler öncesi İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaneyaçıklama yaptı. Hamaney, Tahran'ın Batılı ülkelerle yaptığı nükleer görüşmelerde ABD'nin İran, İran halkı, İslam ve müslümanlara "düşman" olduğunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

İran dini lideri Ali Hamaney, "Büyük Şeytan" olarak nitelendirdiği ABD'nin kötülüklerini ortaya çıkarmak için müzakereleri başlatıklarını belirtti.

Ntvmsnbc.com'un İran yarı resmi haber ajansına dayandırdığı habere göre; bir toplantıda konuşan dini lider Ayettulah Ali Hamaney şunları söyledi: "Nükleer görüşmeler ABD'nin İran'a, İranlılara, İslam ve Müslümanlara düşmanlığını açıkça ortaya koyuyor."

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ve Almanya'nın İran'la sürdürdüğü müzakerelerde geçtiğimiz yıl Kasım ayında anlaşmaya varılmıştı.

Anlaşmaya göre, İran, nükleer programını 6 aylığına donduruyor ve uranyumun zenginleştirilmesini yüzde 5 azaltıyor.

Buna karşılık İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar gevşetiliyor. Yaptırımların gevşetilmesi İran'a 1.5 milyar dolarlık bir kazanım sağlayacak.