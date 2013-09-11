Hamaney: Umarız ABD'nin Suriye karşısındaki yeni tutumu siyasi bir oyun değildir



İran devlet haber ajansı IRNA, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Suriye'nin kimyasal silahlarının uluslararası denetime verilmesiyle ilgili görüşlerini yayımladı.

İran dini lideri Hamaney, yaptığı açıklamada bölgedeki gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini söyleyerek, "Umarız ABD'nin Suriye karşısındaki yeni tutumu siyasi bir oyun değildir" dedi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre ABD'nin yeni yaklaşımında ciddi olmasını beklediklerini belirten Hamaney, "ABD'nin önceki "keyfi" tutumundan gerçek anlamda vazgeçtiğini umuyorum" dedi.

"ABD'nin, aslında Siyonistlerin menfaatlerine hizmet eden kendi milli çıkarları için diğer ülkeleri ve halkları ateşe vermeye hazır olduğunu" savunan İran dini lideri Ali Hamaney, Pakistan, Afganistan, Irak ve Suriye'de öldürülen insanların bu duruma örnek olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise kendisi ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin New York ziyaretinde ABD'li yetkililerle birebir görüşme yapmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama'nın İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye mesaj gönderdiği iddialarına da yanıt veren Zarif, "Gazeteler ve diğer basın organlarında yer alan bilgiler iddia ve tahminden öteye geçmez. Diğer ülkelerle yapılan mektuplaşmalar ve gönderilen mesajlar hakkında açıklama yapmayı uygun bulmuyoruz. Siyasette şeffaflığın korunmasını önemsemekle birlikte diplomasi alanında gerekli uygulamalar sürdürülmelidir" açıklamasında bulundu.