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Deutsche Welle

Hamaney: Trump'a müteşekkiriz

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 'Amerika'nın gerçek yüzünü gösterdiği için' Trump'a müteşekkir olduklarını söyledi.

07 Şubat 2017 17:15

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'de İran'a karşı sert söylemiyle dikkat çeken Donald Trump'ın Başkanlığıyla ilgili ilk kez konuştu. İran'ın Amerikan yönetim sistemindeki yolsuzlukları yıllardır dile getirdiğini söyleyen Hamaney, Trump'ın bunu doğrulamış olduğunu kaydetti.

Hamaney'in internet sitesinde yayınlanan haberde, Trump ile ilgili olarak, "Amerika'nın gerçek yüzünü gösterip hayatımızı kolaylaştırdığı için bu baya müteşekkiriz" ifadesine yer verildi. Sitede Hamaney'in ordudan subaylara yönelik bir konuşmasında Trump ile ilgili olarak, "Seçim kampanyası sırasında ve sonrasında, bizim Amerikan iktidar sistemindeki siyasi, ekonomik, ahlaki ve toplumsal yolsuzluk hakkında 30 yıldır söylediklerimizi teyit etmiş oldu" dediği kaydedildi.

"Yanıtı İran halkı verecek"

Hamaney, Trump'ın İran'ın füze denemelerini durdurması uyarısıyla ilgili olaraksa, Trump'a yanıtı İran halkının vereceğini söyledi. 'Hiçbir düşmanın İran milletini durduramayacağını' belirten Hamaney, 1979 İslam devriminin yıldönümü olan 10 Şubat'ta İran halkının Trump'ın tehditlerine yanıt vermesi çağrısı yaptı. Hamaney, Trump için "Benden korkmalısınız diyor. Hayır! İran halkı ona 10 Şubat'ta yanıtını verecek ve bu tür tehditlere karşı duruşunu ortaya koyacak" diye konuştu.

Trump, İran'a karşı sertlik yanlısı politikaları savunması ve Tahran rejimiyle uzun yıllar süren müzakereler sonrası imzalanan nükleer anlaşmayı feshetme vaadiyle seçim kampanyasında dikkat çekmiş, göreve geldikten sonra da İran'a karşı sert söylemini sürdürmüştü.

Trump'ın twitine yanıt

Trump'ın sonradan yargı tarafından iptal edilen, yedi Müslüman ülke vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı getiren kararnamesine değinen Hamaney, bir Amerikan havaalanında kelepçelenen 5 yaşındaki İranlı çocuğun fotoğrafına atıfta bulunarak, "Bu yaptığıyla, Amerikan insan haklarının gerçekte ne anlama geldiğini göstermiş oluyor" dedi.

Trump'ın Twitter hesabından 3 Şubat'ta yaptığı "İran ateşle oynuyor. Başkan Obama'nın onlara ne kadar nazik davrandığını bilmiyorlar" paylaşımına atıfta bulunan Hamaney, Trump'ı alaya alarak, 'İran'ı felç etmeye yönelik yaptırımları uygulamaya koyanın da, Irak ve Suriye'de istikrarı bozan eylemleriyle IŞİD'in oluşumuna yardım edenin de Obama olduğunu' söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,rtr/BK,BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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