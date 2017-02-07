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BBC Türkçe

Hamaney: Trump, Amerika'nın yozlaşmış gerçek yüzü

İran'ın dini lideri, sert bir dille eleştirdiği ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili olarak "Amerika'nın gerçek yüzünü göstererek hayatımızı kolaylaştırdığı için kendisine müteşekkiriz" dedi. Hamaney ayrıca İranlıların gelen "tehditlere" karşılık vereceğin

07 Şubat 2017 19:01

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ülkenin yozlaşmış gerçek yüzünü" gösterdiğini söyledi. Hamaney ayrıca İranlıların gelen "tehditlere" karşılık vereceğini belirtti.

Trump'ın yemin ederek ABD Başkanı olarak göreve başlamasının ardından yaptığı ilk konuşmada Hamaney, "[Trump'a] Amerika'nın gerçek yüzünü göstererek hayatımızı kolaylaştırdığı için müteşekkiriz. Seçim kampanyası sırasında ve sonrasında yaptıklarıyla, 30 küsur senedir ABD'deki yönetim sisteminin siyasal, ekonomik, ahlaki ve sosyal yozlaşmasıyla ilgili tüm söylediklerimizi teyit etmiş bulunuyor" dedi.

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Hamaney ise İranlıları Trump'a karşılık verme çağrısı yaptı ve bu "tehditlerin" devrimden bu yana kendilerini korkutmayı başaramadığını da sözlerine ekledi.

Beyaz Saray yetkilileri, füze denemesinin 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmayı ihlal etmediğini ancak "anlaşmanın ruhuna aykırılık teşkil ettiğini" söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de nükleer anlaşmanın herkes için bir "kazan-kazan" durumu yarattığını ve Orta Doğu'daki diğer çatışmaların çözümünde de model oluşturabileceğini söyledi. İran Devlet Televizyonu'na konuşan Ruhani, Trump'ın bu anlaşmaya yönelik kınamalarını da reddederek, bunun bölgede tansiyonun düşürülmesi için bir sıçrama tahtası olduğunu ifade etti.

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