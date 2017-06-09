Hamaney: Tahran saldırıları ABD nefretini arttıracak

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Tahran'da İran parlamentosu ve Humeyni'nin türbesinde düzenlenen ve 17 kişinin yaşamını yitirdiği ve 50 kişinin yaralandığı saldırıların ülkede ABD ve Suudi Arabistan'a karşı duyulan nefreti arttıracağını söyledi.

İran devlet televizyonununda yayımlanan mesajında Hamaney "Bu, ülkemizin teröre karşı mücadelesindeki kararlılığını etkilemeyecek. Ancak ABD ve Suudiler gibi bölgedeki yardakçılarının hükümetlerine karşı olan nefreti arttıracaktır" dedi.

Çarşamba günü İran Meclisi ve Humeyni'nin türbesine İran vatandaşı olduğu açıklanan kişiler tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıları IŞİD üstlenmişti. İran Devrim Muhafızları saldırıların arkasında Suudi Arabistan ve ABD'nin olduğunu iddia etmişti.Saldırı Körfez'de güç mücadelesi içerisinde olan Riyad ve Tahran arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani saldırı sonrasında teröre karşı küresel birlik çağrısında bulunmuştu. Ruhani "İran'ın mesajı her zaman olduğu gibi terörizmin küresel bir soru olduğu ve bugünün dünyasında terör, aşırılık ve şiddete karşı birlik olarak bölgesel ve uluslar arası düzeyde işbirliği yapılması yönündedir" demişti.

Trump'ın tepki çeken açıklaması

Diğer yandan İran'daki saldırılara ilişkin ABD'nin kurbanlar için "yas tutup, dua edeceğini" söyleyen ABD Başkanı Donald Trump "Terörizmi destekleyen ülkelerin destekledikleri şeytanın kurbanı olacaklarının altını çiziyoruz" açıklamasıyla İran'ın tepkisini çekmişti.

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Trump'ın açıklamalarını kınayarak "İğrenç bir Beyaz Saray açıklaması...İranlılar ABD'nin bu tür dostluk iddialarını reddediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Saldırı İran'da uzun yıllardır yaşanan ve ülkede son aylarda propagandasını arttıran IŞİD tarafından üstlenilen ilk saldırı oldu. İran IŞİD ve Irak ve Suriye'deki diğer gruplara karşı karşı mücadelede önemli bir ülke konumunda bulunuyor. İran'ın yaklaşık yüzde 90'ı Şii'lerden oluşuyor, ülkedeki Sünni Müslümanlar özellikle Pakistan ve Irak sınırındaki bölgelerde yaşıyor.

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Reuters, SSB/BD