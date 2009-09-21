Hamaney: Nükleer silahı reddediyoruz

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 'Nükleer silahları reddettiklerini ve üretilmesini yasakladıklarını' söylerken, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad Batı'yı karalama kampanyaları ile ilgili olarak sert bir dille eleştirdi.



Washington'un İran tehdidine karşı Doğu Avrupa'da inşa etmeyi planladığı füze kalkanı projesini askıya almasının ardından Tahran'dan ilk resmi açıklama Hamaney tarafından yapıldı.



Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirmeyi sürdüren Ayetullah Ali Hamaney, Obama'yı kendisinden önceki başkanlar gibi İran korkusuna dayalı politikalar izlemekle suçladı.



İran dini lideri 'Biz nükleer silahları reddediyor ve üretilmesini de yasaklıyoruz' dedi.



İran'ın nükleer programını gelecek ay başında Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın katılacağı toplantılarda ele alınacak. Toplantılara Türkiye'nin evsahipliği yapması planlanıyor.



Ahmedinejad'dan Batı'ya sert eleştiri



İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 'Batıda kendisi ve ülkesi aleyhinde yürütülen karalama kampanyasına aldırmadan, yollarına devam edeceklerini' söyledi.



Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, 64. BM Genel Kurul toplantılarına katılacak olmasına, 'Batılı bazı yönetimlerin ve yayın organlarının karşı çıkmasından' rahatsızlık duymadıklarını bildirdi.



'Profesyonel katillerin bize sinirlenmesi, bizim için bir iftihardır' ifadesini kullanan Ahmedinejad, 'Kötülük ve sulta peşinde olanlar, insanlık sevgisinden nasibini almayanlar töhmet ve iftiraya başladığında, anlıyoruz ki gittiğimiz yol doğrudur' dedi.



Ahmedinejad'ın 64. BM Genel Kurul toplantısına katılmak için 22 eylülde ABD'ye hareket edeceği ve ertesi gün Genel Kurulda konuşma yapacağı açıklanmıştı.