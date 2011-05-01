-HAMANEY İLE AHMEDİNEJAD BABA OĞUL GİBİ TAHRAN (A.A) – 01.05.2011 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ''Dini lider ile ilişkilerinin baba-oğul gibi olduğunu'' söyledi. İran haber ajanslarının bildirdiğine göre, Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, yabancı ve devrim karşıtı basın yayın organlarında yer alan iddiaların aksine bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısına katılacağını belirtti. İran Radyo Televizyonu (IRIB) Başkanı İzzetullah Zergami ile görüşmesinde konuşan Ahmedinejad, ''Düşmanlar, geçmişte olduğu gibi bugün de havanda su dövüyor'' ifadesini kullandı. Ahmedinejad, ''İran halkının düşmanları, Rehber (Hamaney) ile Cumhurbaşkanı'nın baba-oğul gibi ilişkisini anlamaktan acizler'' diye konuştu. Yabancı medyanın yanı sıra devrim karşıtı grupların yayın organlarında, dini lider Hamaney ile Cumhurbaşkanı Ahmedinejad arasında soğukluk olduğu yönünde haberler yer aldığı belirtiliyor. Ahmedinejad'ın, son dönemlerdeki Bakanlar Kurulu toplantısına katılmaması söz konusu yayın organlarınca ''küskünlük'' olarak değerlendirilirken, hükümete yakın isimler Ahmedinejad'ın yorgunluktan dolayı toplantılara katılamadığını belirtiyor. İstihbarat Bakanı Haydar Muslihi'nin bir süre önce istifa etmesi ve tekrar görevine dönmesi iki lider arasında görüş ayrılığı şeklinde yorumlanmıştı. Ahmedinejad, Muslihi'nin 17 Nisan'daki istifasını kabul etmiş, ancak kısa bir süre sonra Hamaney'in isteği üzerine Muslihi görevinin başına dönmüştü.