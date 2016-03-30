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Dünya

Hamaney: 'Diyalog füzelerden önemli' diyen haindir

""Geleceğin dünyası, füzelerin değil müzakerelerin dünyası olacak deniliyor..."

30 Mart 2016 21:59

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Batı ile yürütülen müzakerelerin ülkenin bir füze sistemi kurmasından daha önemli olduğunu söyleyenlerin hain olduğunu belirtti.

Hamaney'in İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Ali Ekber Haşemi Rafsancani'ye cevap niteliği taşır gibi görünen bu sözleri, Tahran'ın balistik füze denemeleri yüzünden kaygıların arttığı bir döneme rastlıyor.

İran bu denemelerin geçen yıl kabul edilen Birleşmiş Milletler kararını ihlal anlamına gelmediğini öne sürüyor.

Sözkonusu Birleşmiş Milletler kararında İran'a nükleer silah taşıma kapasitesi bulunan balistik füzeler geliştirmemesi için çağrıda bulunulmuştu.

İran nükleer programı hakkında geçen yıl batılı ülkelerle anlaşma sağladı.

Bu anlaşma, İran'ın füze programını kapsamıyordu, ancak füze sistemiyle ilgili çağrı, anlaşmanın kabulünü öngören bir kararın parçasıydı.

İran ise Ekim 2015'te nükleer silah taşıma kapasitesi bulunan bir balistik füze denedi, bu ayın başlarında da balistik füze denemeleri yaptı.

Reuters ajansının haberine göre, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, İran'ın kısa süre önce yaptığı balistik füze denemesinin kaygı yarattığını, ancak bu konuda ne yapılacağına karar vermenin BM Güvenlik Konseyi'ne düştüğünü söyledi.

Ayetullah Hamaney ise kendi internet sayfasında yayımladığı açıklamasında diğer ülkelerle yapılan müzakerelerin askeri güçle desteklenmesi gerektiğini savundu.

Hamaney, ülkenin güvenliği açısından füze sisteminin diyalogdan daha önemli olduğunu kaydetti.

Dini lider, "Geleceğin dünyası, füzelerin değil müzakerelerin dünyası olacak deniliyor. Eğer bunu düşünmeden söylüyorlarsa düşüncesizlik sayılır, ama kasıtlı söyleniyorsa hainliktir" ifadesini kullandı.

İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Rafsancani birkaç gün önce "gelecek diyalogdadır, füzelerde değil" diye tweet atmıştı.

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