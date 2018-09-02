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Dünya

Hamaney: Askeri savaş ihtimali yok fakat...

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney: Silahlı güçlerin tetikte olması, personel ve ekipman kapasitelerini geliştirmek geriyor

02 Eylül 2018 18:35

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Barack Obama döneminden imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından batı ile ilişkilerin bir kez daha gerilmesiyle ilgili "Siyasi hesaplara göre askeri savaş söz konu değil" değerlendirmesinde bulundu.

Duvar'da yer alan habere göre, Hamaney’in resmi internet sitesi, ruhani liderin İran Hava Kuvvetleri’ne hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandığını duyurdu: “Siyasi hesaplara bakıldığında askeri bir savaş ihtimali bulunmuyor. Fakat silahlı güçlerin tetikte olması, personel ve ekipman kapasitelerini geliştirmek geriyor."

İran’ın ekonomik sıkıntıları ABD’nin yeni yaptırımları nedeniyle derinleşirken, Hamaney ABD’nin ülkesine yönelik ekonomik savaş yürüttüğünü söylemişti.

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