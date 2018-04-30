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Dünya

Hamaney: ABD'nin ayağı bölgeden kesilmeli

Ekber Karabağ / Tahran, 30 Nisan (DHA) - İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin İran ile askeri çatışmaya girmesi halinde "misliyle darbe alacağı" uyarısında bulunarak, "Batı Asya'dan çıkacak biri varsa, o İran değil ABD'dir

30 Nisan 2018 17:48

Ekber Karabağ / Tahran, 30 Nisan (DHA) - İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD\'nin İran ile askeri çatışmaya girmesi halinde \"misliyle darbe alacağı\" uyarısında bulunarak, \"Batı Asya\'dan çıkacak biri varsa, o İran değil ABD\'dir. Amerikalıların ayağı bölgeden kesilmeli\" uyarısında bulundu.
Başkent Tahran\'da işçilerin hazır bulunduğu bir toplantıda konuşan Hamaney, ABD\'nin Suudi Arabistan yönetimi ile bazı bölge ülkelerini kışkırtarak İran\'la karşı karşıya getirmeye çalıştığını ileri sürerek, \"Bu ülkelerin aklı varsa ABD\'ye aldanmalılar. Bu ülkeler İran\'la karşılaşırsa kesinlikle yenileceklerini bilmeliler\" dedi.
ABD\'nin Batı Asya bölgesindeki varlığının bölgede güvensizlik ve savaşlara neden olduğunu savunan, Hamaney, \"Amerika için \'vur kaç\' dönemi bitmiştir. ABD ve ona benzer bazı diğer ülkelerin ayağı bölgeden kesilmeli ve kesilecek. Biz buralıyız. Basra Körfezi ve Batı Asya bizim evimiz.  Buradan çıkacak biri varsa biz değil, sizsiniz. Siz, burada kötü amaçlar ve fitne peşinde olan yabancısız\" dedi. (Fotoğraflı)

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