Hamaney: ABD kesinlikle zararlı çıkacaktır

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "ABD, Suriye konusunda hata yapıyor ve kesinlikle bundan zararlı çıkacaktır" dedi.



Başkent Tahran'da Uzmanlar Meclisi üyelerini kabul eden İran dini lider Ayetullah Ali Hamaney, bölgedeki gelişmeler ve ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki olaylardan "ABD'nin başını çektiği emperyalist ülkeleri" sorumlu tutan Hamaney, "Emperyalist güçlerin ana hedefi bölgede siyonist rejim eksenli bir hegemonya kurmaktır. Kimyasal silah bahanesi ile Suriye'de başlattıkları operasyonun hedefi de budur ama ABD gerçek dışı söylemeleri ile insani bir hedef için olaya dahil olduğunu iddia etmektedir" dedi.

ABD'li siyasetçilerin, sicillerinin Guantanamo ve Irak'taki Ebu Garib hapishanelerindeki işkenceler nedeniyle bozuk olduğunu belirten Hamaney, Halepçe ve İran'da kimyasal silah kullanan Saddam karşısında da Washington'un sessiz kaldığını söyledi.

Afganistan, Pakistan ve Irak'ta günahsız sivillerin öldürülmesinin sorumluluğunun da ABD'de olduğunu ifade eden İran dini lideri Ali Hamaney, "Dünyada hiç kimse insaniyetin Amerikalıların hedefleri arasında olduğuna inanmıyor" değerlendirmesinde bulundu.