T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hamaney: ABD kesinlikle zararlı çıkacaktır

İran dini lider Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin Suriye'ye müdahale sinyaline tepki gösterdi

06 Eylül 2013 12:43

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "ABD, Suriye konusunda hata yapıyor ve kesinlikle bundan zararlı çıkacaktır" dedi.
 
Başkent Tahran'da Uzmanlar Meclisi üyelerini kabul eden İran dini lider Ayetullah Ali Hamaney, bölgedeki gelişmeler ve ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki olaylardan "ABD'nin başını çektiği emperyalist ülkeleri" sorumlu tutan Hamaney, "Emperyalist güçlerin ana hedefi bölgede siyonist rejim eksenli bir hegemonya kurmaktır. Kimyasal silah bahanesi ile Suriye'de başlattıkları operasyonun hedefi de budur ama ABD gerçek dışı söylemeleri ile insani bir hedef için olaya dahil olduğunu iddia etmektedir" dedi.

ABD'li siyasetçilerin, sicillerinin Guantanamo ve Irak'taki Ebu Garib hapishanelerindeki işkenceler nedeniyle bozuk olduğunu belirten Hamaney, Halepçe ve İran'da kimyasal silah kullanan Saddam karşısında da Washington'un sessiz kaldığını söyledi.

Afganistan, Pakistan ve Irak'ta günahsız sivillerin öldürülmesinin sorumluluğunun da ABD'de olduğunu ifade eden İran dini lideri Ali Hamaney, "Dünyada hiç kimse insaniyetin Amerikalıların hedefleri arasında olduğuna inanmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER

hamaneyiranabdsuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24