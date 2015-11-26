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Dünya

Hamaney: ABD, İran’daki yaşam tarzını değiştirmek için 'para ve cinselliği' kullanıyor

"Düşmanın tuzağına düşmeyin"

26 Kasım 2015 09:53

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin İran’daki yaşam tarzını etkilemek ve değiştirmek için ‘para ve cinselliği’ kullandığını savunup ‘tuzağa düşülmemesi’ uyarısı yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre, İran Devrim Muhafızları’na hitaben yaptığı konuşmada ‘düşman ABD’nin oyunlarından’ bahseden dini lider Ayetullah Ali Hamaney, “Düşman ideallerimizi, inanışlarımızı ve dolayısıyla yaşam tarzımızı değiştirmek için ulus ve ülke içinde özellikle para ve cinselliği kullanarak ağ örüyor” dedi.

Televizyondan da canlı yayınlanan konuşmasında İranlıları ‘düşmanın tuzağına’ düşmemeleri konusunda uyaran Hamaney, yetkililerin ABD’nin bu ‘süzülme girişimlerini’ ciddiye almasını ve siyasi tarafların bu meseleyi birbirlerine karşı kullanmamalarını istedi.

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