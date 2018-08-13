Hamaney: ABD ile müzakereleri yasaklıyorum

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yeni bir nükleer anlaşma için masaya oturma teklifine sert yanıt vererek ABD ile her türlü müzakereyi yasakladığını ilan etti.

Açıklamaları İran devlet televizyonunda yayınlanan Hamaney, "Amerikalılar yaptırımların yanında iki seçenek daha sundu: Savaş ya da müzakere…Savaş çıkmayacak ama müzakerelere de başlamayacağız" dedi.

ABD'nin müzakerelerde verdiği sözleri hiçbir zaman tutmadığını ve "sadece boş konuştuğunu" ifade eden Hamaney, ABD'ye güven olmayacağını ve Amerikan yönetimiyle her tür görüşmenin İran'a zarar vereceğini söyledi.

Başkan Donald Trump, geçen Mayıs ayında İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve geçen hafta İran'a karşı yeni yaptırımları uygulamaya koymuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani'ye sert eleştiri

Hamaney, ülkede ABD'nin yeniden devreye soktuğu yaptırımlarla giderek derinleşen ekonomik krize ilişkin de açıklamalarda bulundu. 2015 yılında BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya ile nükleer anlaşmaya imza atan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yüklenen Hamaney, "Bunu ihanet olarak nitelendirmek istemiyorum, ama çok büyük bir idari hata söz konusu” dedi. Hamaney, "Daha iyi bir yönetim ve daha iyi bir planlamayla yaptırımlara karşı koyulabileceğini ve yaptırımların üstesinden gelinebileceğini" kaydetti.

ABD ile tırmanan gerginlik, İran Riyali'nin geçen Nisan ayından bu yana yüzde 50 oranında değer kaybetmesine yol açtı. Birikimlerini kurtarmak isteyen birçok İranlının dolar alımına yönelmesi krizin derinleşmesine katkıda bulundu. Geçen haftalarda binlerce İranlı ülke çapında düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere katılmış, gittikçe pahalılaşan yaşam koşullarını ve artan işsizliği protesto etmişti.

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