Hamaney, ABD ile görüşmeyi reddetti

Amerika Başkan Yardımcısı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde Mühih’te katıldığı bir güvenlik konferansı sırasında, İran’ın müzakerelere ciddiyetle yaklaşması koşuluyla, Washington’un Tahran’la doğrudan görüşmeye sıcak baktığını söylemişti.

amerikaninsesi.com'tr'de yer alan habere göre, müzakerelerin hiçbir sorunu çözmeyeceğini belirten Hamaney, ABD’nin bir yandan doğrudan görüşmek isterken diğer yandan da İran’ı cezalandırmakla tehdit ettiğini söyledi.

Hamaney açıklamasını, İran’ın petrol sektörünü hedefleyen ABD yaptırımlarının yürürlüğe girmesinden bir gün sonra yaptı. Beyaz Saray, nükleer silah programını sürdürdüğü ve insan haklarını istismar ettiği sürece İran üzerinde baskı kurmaya devam etmeye kararlı olduğunu belirtmişti.

İran, nükleer programının barışçıl olduğunu söylese de, ABD dahil bazı Batılı ülkeler, İran’ın gizlice nükleer silah geliştirmeye çalıştığına inanıyor.

İran ile P5+1 grubu olarak bilinen ABD, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasındaki nükleer müzakerelerin bu ay sonunda Kazakistan’da devam etmesi bekleniyor.