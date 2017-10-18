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Dünya

Hamaney: ABD Başkanı'nın palavra ve boş laflarına cevap vererek vakit harcamayacağım

Avrupalı imzacılardan gelen desteği memnuniyetle karşılayan İran'ın dini lideri, AB'nin ABD'ye karşı çıkması gerektiğini söyledi

18 Ekim 2017 16:54

Çeviri - Gonca Tokyol

İran İslam Cumhuriyeti'nin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, nükleer anlaşmadan desteğini çeken ABD Başkanı Donald Trump’ın "palavra ve boş laflarına" cevap vermeyeceğini söyledi. Trump’ı "vahşi" olarak nitelendiren Hamaney, "Herhangi birinin ona cevap vermesi vakit kaybı" diye konuştu. 

İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD Başkanı Trump’ın, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (JCPOA) desteklemediğini açıklayarak nükleer anlaşmanın geleceğine dair topu ABD Kongresi’ne atmasına dair konuşan Hamaney, ülkesinin çok uluslu anlaşmadan çekilmeyeceğini ve Avrupalı imzacılardan gelen desteğin memnuniyetle karşılandığını ifade etti. 

"Herkes emin olsun ki, ABD İranlılar tarafından yeniden mağlup edilecek"

ABD’yi "uluslararası siyonist bir ajan, IŞİD'in ve tekfir cephesinin yaratıcısı" olarak nitelendiren Hamaney, "ABD medyasının IŞİD’e karşı duran İran’a kızgın olmamasını bekliyor musunuz? Kızgınlar çünkü İran İslam Devleti onların Lübnan, Suriye, Irak ve diğer ülkelerdeki komplolarını boşa çıkardı. POTUS anlamsız davranıyor ancak bu, ABD’nin şeytanlığını görmezden gelmemize sebep olmamalı. Herkes emin olsun ki, ABD İranlılar tarafından yeniden mağlup edilecek" dedi. 

"Batı’nın İran’ın bölgedeki varlığını ya da İran’ın füzelerini sorgulamaya hakkı yok"

Avrupa hükümetlerinin nükleer anlaşmadan taraf olduklarını ve Trump’ın açıklamalarını eleştirdiklerini hatırlayan Hamaney, "Ancak bu, ABD’nin JCPOA’yı parça parça etmesini önlemek için yeterli değil. İlk olarak, AB ABD’nin atacağı adımlara karşı durmalı; ikinci olarak da savunma meselelerimize karışmaktan kaçınmalılar. AB’nin zorba ABD’den yana olmasını kabul etmeyeceğiz. Batı’nın İran’ın bölgedeki varlığını ya da İran’ın füzelerini sorgulamaya hakkı yok. Onların işi değil! Sizin neden füzeniz var" ifadelerini kullandı.

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Ali HamaneyİranABDABnükleer anlaşmaDonald Trump

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