-Hamaney, 100 mahkumu affetti TAHRAN (A.A) - 28.08.2011 - İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülke hapishanelerinde bulunan 100 mahkum hakkında af emri çıkardı. İran'ın Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Dövletabadi, Hamaney'in mahkumlar için çıkardığı af emri uyarınca 70 mahkumun dün geç saatlerde salıverildiğini belirtti. İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansı, affedilenlerin büyük bir kısmının 2009 yılında Mahmud Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanı seçilmesini protesto ettikleri gerekçesiyle hapse mahkum edilen kişilerden oluştuğunu duyurdu. İran'da geleneksel olarak, Ramazan ayının son cuması ile diğer dini günler nedeniyle mahkumlar hakkında af emri çıkarılması uygulamasına gidiliyor. İran'daki tüm devlet meselelerinde son sözü söyleme hakkına sahip Hamaney, geçen yıl da benzeri suçlardan mahkum olan çok sayıda mahkum hakkında af emri çıkarmıştı.