T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hamam bacasından çıkan duman paniğe neden oldu

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta Halil Rıfatpaşa Mahallesi’nde, bir anda gökyüzünü kaplayan duman yangın endişesi yarattı

03 Kasım 2018 16:56

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta Halil Rıfatpaşa Mahallesi’nde, bir anda gökyüzünü kaplayan duman yangın endişesi yarattı. Hamam bacasından çıktığı belirlenen dumanın ters rüzgardan kaynaklandığı öne sürüldü.  
Sivas kent merkezi Halil Rıfat Paşa Mahallesi\'nde bir anda gökyüzünü kaplayan duman paniğe neden oldu. Yangın olduğunu düşünen vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yapılan araştırmada dumanın bir hamamın bacasından çıktığı tespit edildi. Rüzgarın da etkisi ile dağılan duman sonrası mahalle sakinleri duruma çözüm bulunmasını istedi. Hamam işletmecileri ise olaya ters rüzgarın neden olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan KALELİSİVAS DHA SİVASta Halil Rıfatpaşa MahallesindebirHamamRıfat Paşa MahallesiYangınYapılanRüzgarınFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24