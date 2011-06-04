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Dünya

HAMA'DA ÖLENLERİN SAYISI 34'E YÜKSELDİ BEYRUT (A.A)

04 Haziran 2011 01:35

-HAMA'DA ÖLENLERİN SAYISI 34'E YÜKSELDİ BEYRUT (A.A) - 03.06.2011 - Suriye'nin kuzeyindeki Hama kentinde düzenlenen gösterilerde ölü sayısının 34'e yükseldiği bildirildi. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Başkanı Rami Abdurrahman, yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı devirmeye yönelik protesto gösterilerinde ölü sayısının 34'e yükseldiğini söyledi. Abdurrahman açıklamasında, protesto gösterilerinde ağır yaralı birçok kişi olduğunu ve ölü sayısının artacağını tahmin ettiklerini de sözlerine ekledi.

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