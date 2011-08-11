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Hama'da her yerde silahlı askerler var HAMA (A.A)

11 Ağustos 2011 20:11

-Hama'da her yerde silahlı askerler var HAMA (A.A) - 11.08.2011 - Suriye ordusunun tankları ve ağır silahları çektiğini açıklamasının ardından bu ülkeye geçen gazeteciler, Suriyeli yetkililerin rehberliğinde Hama kentini gezdi.  Hama'ya sessizliğin hakim olduğu, sokaklarda çok az sayıda insana rastlandığı ve tankların kentin yaklaşık 20 kilometre dışında bekledikleri gözlendi. Kentte neredeyse bütün dükkanların kepenkleri kapalıyken, halkın evlerinden çıkmadığı, sokaklarda silahlı askerlerin beklediği ve her yerde kontrol noktalarının olduğu görüldü. Yol kenarlarında yanmış araçlarla boş mermi kovanları, birçok binada büyük çaplı mermi izlerinin yanı sıra yollarda tank paletlerinin izleri dikkati çekti. Hama'da halk ise konuşmak istemiyor.  AA muhabirinin konuştuğu Abdürrahman isimli bir ilköğretim öğrencisi, askerlerin her tarafa ateş ettiğini, kendi mahallelerindeki birçok eve silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.  Abdürrahman, AA muhabirini kendi yaşadığı eve ve komşularının evlerine götürerek, binanın 3., 4. ve 5. katlarında, odalardaki mermi izlerini gösterdi.  Evin oturma ve yatak odalarında mermi izleri göze çarparken, Abdürrahman, 3. katta yaşayan amcasının dışarıdan gelen bir merminin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini anlattı. Amcasının yaşadığı belirtilen odanın duvarında kurşun ve tavanında kan izleri görüldü. Abdürrahman'ın annesi ve babası da kendilerine ateş edildiğini ve dışarıya çıkmaktan korktuklarını belirtirken, diğer bir amcası, boş kovanları gösterdi ve can güvenliklerinin olmamasından yakındı. Aile, dükkanlarının da kapalı olduğunu ve işe gidemediklerini, askerlerin ibadet saatlerinde bile büyük-küçük, kadın-erkek gözetmeden ateş açtıklarını söyledi.  Hamidiye Camisi'nin arka duvarında bir mermi deliği gözlenirken, vatandaşlar caminin duvarlarına askerlerin ateş ettiklerini öne sürdüler. Gazetecilere kenti gezdiren Suriyeli yetkililer ise yanmış ya da tahrip edilmiş kamu binalarını göstererek, bunların, isyancıların işi olduğunu savundular.

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